Pogba il post del francese fa impazzire i social | Stai benissimo con quella maglia

Il post di Paul Pogba sui social sta facendo impazzire i tifosi: tra allenamenti a Miami e un messaggio criptico, il francese cattura l’attenzione di tutto il mondo del calcio. Con quella maglia e quell’energia, Paul sembra già pronto a conquistare nuovamente i cuori dei supporter, alimentando le speranze di un possibile ritorno al Real Madrid. L’attesa è appena iniziata, e il suo prossimo passo potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico.

Il post sui social di Paul Pogba fa impazzire i tifosi: si allena a Miami e lancia un messaggio criptico, le ultime Paul Pogba fa sognare i tifosi del Real Madrid. Il centrocampista francese, attualmente impegnato in Florida per prepararsi alla nuova stagione, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in azione con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com