Poesia per l’operaio morto a Poggiomarino

In ricordo di un operaio che ha perso la vita a Poggiomarino, la sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità umana e il valore di ogni istante. Un soffio spezzato, un filo invisibile che si tesse tra speranze e sacrifici, ci ricorda quanto sia preziosa ogni goccia di fatica e dedizione. La memoria di chi ha dato tutto ci spinge a custodire con rispetto il patrimonio di vite e sogni che costruiamo insieme.

Un soffio spezzato Tre metri d’aria, un soffio di cielo spezzato, un filo invisibile che si tende, poi si rompe, come un cuore stanco. L’operaio, un’ombra di fatica, scultura di sudore e speranze, cammina sul bordo della vita, sospeso tra il peso e la caduta. Come miofibrille di cuori paralleli, camminano vicini senza mai sfiorarsi, ogni battito un viaggio isolato, due destini in corsa, mai intrecciati. Ma il dolore fonde, accende una fiamma silente, e le fibre del lutto si uniscono, mettendo in comune le disgrazie, creando un’unica catena di sangue. Il suolo lo reclama, terra che non perdona, morsa d’acciaio senza volto, dove le ossa diventano eco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it