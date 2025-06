Podismo torna il trofeo Misericordia di Calenzano

Preparati a vivere un’estate all’insegna della passione e del divertimento: il Trofeo Misericordia Calenzano torna l’23 giugno 2025, giunto alla sua 18ª edizione. Un’occasione imperdibile per runner e camminatori di sfidarsi in un percorso coinvolgente di 8,8 km, immersi nell’atmosfera vibrante di Calenzano. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa tradizione che unisce sport, solidarietà e comunità: ti aspettiamo per vivere insieme una giornata indimenticabile.

Calenzano, 22 giugno 2025 – Lunedì 23 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate podistica: il Trofeo Misericordia Calenzano, giunto alla sua 18ª edizione. La manifestazione prevede una corsa competitiva di 8,8 km e una versione ridotta dedicata ai camminatori. L’evento è organizzato dalla Misericordia di Calenzano, con il supporto logistico dell’Atletica Calenzano, che come da tradizione curerà al meglio l’allestimento del percorso e dei ristori. Lo scenario è quello incantevole del Parco di Travalle, con il suggestivo attraversamento del torrente Marinella sul ponte antico. La tradizione ci racconta che chi per primo lo attraversa sarà il vincitore della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podismo, torna il trofeo Misericordia di Calenzano

FESTA DELLA MISERICORDIA 13 GIUGNO 2025-6 LUGLIO 2025 PIAZZA DEL GHIRLANDAIO-CALENZANO Vai su Facebook

