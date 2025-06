Playout Serie B Salernitana-Sampdoria LIVE alle 20.30 Le formazioni ufficiali | Cerri contro Coda

Stasera alle 20:30, il calcio italiano si infiamma con il secondo atto dei playout tra Salernitana e Sampdoria. Una sfida decisiva che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre per la prossima stagione di Serie B. Con le formazioni ufficiali e Cerri contro Coda, ogni azione si fa cruciale in questa battaglia all’Arechi: chi resterà in Serie B e chi dovrà salutare la categoria? La risposta sta per essere scritta sul campo.

Secondo atto dei playout: si decide chi resta in Serie B tra Salernitana e Sampdoria. Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena la gara di ritorno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

