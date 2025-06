Playout Serie B la Sampdoria vince a Salerno e si salva | caos all’Arechi

Una vittoria che sa di salvezza e di emozione pura: la Sampdoria conquista la permanenza in Serie B con un successo targato 2-0 all’Arechi di Salerno, ribaltando ogni pronostico. I gol di Coda e Sibilli si affiancano a un clima di caos tra tifosi locali, che ha interrotto anticipatamente il match con lanci di fumogeni e petardi. Una notte di passione che rimarrà impressa nella storia del club, confermando che la forza della Sampdoria va oltre il campo.

La Sampdoria ha battuto per 2-0 la Salernitana all’Arechi di Salerno nella gara di ritorno dei playout di Serie B, conquistando la permanenza nella categoria anche nel 2025-26 dopo aver vinto 2-0 anche all’andata. Le reti sono state segnate da Coda al 38esimo del primo tempo e Sibilli al quarto minuto della ripresa. La partita si è conclusa in anticipo dopo che, intorno al 65esimo, i tifosi locali hanno iniziato a tirare fumogeni, petardi e anche seggiolini verso il terreno di gioco. L’arbitro Doveri ha interrotto la partita e poi fatto rientrare i giocatori negli spogliatoi. Successivamente, dopo un tentativo di riprendere il gioco, ha decretato la sospensione definitiva del match in seguito al lancio di altri seggiolini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Playout Serie B, la Sampdoria vince a Salerno e si salva: caos all’Arechi

In questa notizia si parla di: playout - serie - sampdoria - salerno

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Sampdoria-Salernitana #Sampdoria #Salernitana #genova #salerno #playout #SerieB #LuigiFerraris #Marassi #FaustoLeali #ioamo Vai su Facebook

SERIE B, LA SAMP VINCE LA GARA DI ANDATA DEI PLAYOUT I gol di Meulensteen e Curto regalano alla Sampdoria il primo round dei playout di Serie B contro la Salernitana 2-0. La partita si decide su due calci piazzati: nella prima frazione è Meulensteen Vai su X

Diretta Salernitana-Sampdoria playout Serie B: partita interrotta, granata in Serie C; Caos a Salerno: lancio di petardi, fumogeni e seggiolini, sospesa la partita con la Samp; Dove vedere Salernitana-Sampdoria oggi in tv: i playout di Serie B hanno fine, si decide l'ultima retrocessa.

Playout Serie B, Salernitana-Sampdoria LIVE alle 20.30. Le formazioni ufficiali: Cerri contro Coda - Secondo atto dei playout: si decide chi resta in Serie B tra Salernitana e Sampdoria. Si legge su msn.com

La Sampdoria resta in B! Disastro Salernitana, violenze allo stadio: match sospeso e retrocessione - 0 dell'andata al Ferraris, la squadra di Evani si ripete all'Arechi prima dei disordini che costringono Doveri a sospendere più volte la partita, poi definitivamente ... Lo riporta tuttosport.com