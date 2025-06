Plastica in fiamme in un deposito | intervengono i vigili del fuoco

Un gigantesco incendio scoppiato nel deposito di plastica a San Pietro Vernotico ha attirato l’attenzione di tutti: una colonna di fumo nero e denso si erge minacciosa nel cielo, mentre i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento cercano di contenere il disastro. I video dei lettori mostrano un quadro impressionante di distruzione e emergenza. Leggi l’articolo completo per scoprire come si è sviluppata questa drammatica vicenda.

Nei video girati dai lettori, l'impressionante colonna di fumo nero sprigionata da un incendio che intorno alle ore 20 di oggi (domenica 22 giugno) si è sviluppato all'interno di un deposito nelle campagne di San Pietro Vernotico. In fiamme materiale di plastica. . 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Plastica in fiamme in un deposito: intervengono i vigili del fuoco

