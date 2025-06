Piossasco due anziani travolti da un' auto | trasferiti in ospedale uno è grave al CTO

Un drammatico incidente scuote Piossasco, dove due anziani sono rimasti vittime di un investimento da parte di un'auto. Il più grave, trasportato al CTO con condizioni critiche, lotta tra la vita e la morte. La tragedia ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, per offrire aggiornamenti affidabili e puntuali.

Terribile incidente quello che è avvenuto nella mattinata di sabato 21 giugno, in via Susa a Piossasco, Torino. Due persone, due uomini anziani, sono stati investiti da un'auto e, in gravi condizioni, trasferiti in ospedale. Uno dei due anziani travolti, il più grave, è stato trasferito con.

