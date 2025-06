Pietro Orlandi svela l' ennesimo mistero | C' è un fascicolo su Emanuela allo Ior Nessuno

Pietro Orlandi torna a scuotere l’opinione pubblica svelando un nuovo, inquietante mistero sulla scomparsa di Emanuela. Questa volta, il suo sguardo si posa su un fascicolo segreto presso lo Ior, ancora irraggiungibile e avvolto nel silenzio. Un dettaglio che potrebbe aprire nuove prospettive sulla scomparsa della sorella, che da 42 anni resta uno dei casi più intricati del Vaticano. Ecco cosa emerge dall’ultima rivelazione di Orlandi.

“C'è un fascicolo nello Ior a cui nessuno ha mai avuto accesso”: Pietro Orlandi svela l'ennesimo mistero legato alla scomparsa, avvenuta ormai 42 anni fa, della sorella Emanuela. Stavolta l'attenzione del fratello della cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno 1983, è su un documento a cui – come ha raccontato nel sit-in in piazza del Risorgimento a Roma – “nessuno vi ha potuto avere accesso, nemmeno l'ex comandante della Gendarmeria, Domenico Giani quando era incaricato di fare ricerche”. Durante questo evento che ha raccolto in piazza centinaia di persone, Orlandi ha chiesto nuovamente verità e giustizia sulla sorella: “Sono i principi fondamentali della persona di Gesù Cristo e Papa Leone XIV li ha ripresi già nelle prime udienze ripetendo queste parole chiave” – ha spiegato ai cronisti di FanPage. 🔗 Leggi su Iltempo.it