Vaprio invita le famiglie a scegliere tra Piedibus e scuolabus per rendere più semplice e sostenibile il tragitto casa-scuola. Un sondaggio rapido e anonimo aiuterà a capire bisogni e preferenze, contribuendo a creare servizi su misura. La decisione spetta a voi: quale opzione preferite per il benessere dei vostri figli e l’ambiente? È il momento di far sentire la vostra voce e plasmare il futuro delle nostre scuole.

Servizi tagliati su misura per le famiglie, Vaprio lancia il sondaggio per organizzare il tragitto casa-scuola-casa alle elementari. Il Comune ha preparato un questionario anonimo, poche domande per mettere a fuoco bisogni e preferenze. Sul piatto ci sono due opzioni: Piedibus, il servizio che coniuga socialità e ambiente, e lo scuolabus. Bisogna indicare la classe frequentata dal proprio figlio il prossimo anno, e pure se la famiglia sia interessata a fare avanti e indietro a piedi insieme ai volontari. Bar.Cal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piedibus o scuolabus. Via al sondaggio

