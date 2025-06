Piazza Giulio Cesare grosso albero si spezza e cade nell' area parcheggio del Comune

Un imponente albero di pino in piazza Giulio Cesare si è improvvisamente spezzato e caduto nell'area parcheggio del comune, rischiando di causare danni maggiori se fosse avvenuto durante la settimana, proprio davanti alla sede dello Stato civile. Un episodio che mette in evidenza l'importanza della manutenzione degli alberi pubblici, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente solleva molte domande sulla gestione del verde urbano.

Se fosse successo nel mezzo della settimana, proprio davanti alla sede dello Stato civile, le conseguenze sarebbero state senza dubbio peggiori. Un grosso albero di pino che si trova all'interno dell'area parcheggio di piazza Giulio Cesare si è spezzato ed è caduto su un'auto di servizio del.

Un imponente albero di pino, situato nell'area parcheggio di piazza Giulio Cesare Grosso, si è improvvisamente spezzato e precipitato su un'auto di servizio del Comune.

