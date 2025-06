Piazza Bologna in festa per i 100 anni di Paola Cupella

Piazza Bologna si anima di gioia e colori per celebrare i 100 anni di Paola Cupella, una vera icona del quartiere. Questa giornata speciale unisce generazioni, ricordi e sorrisi, rendendo omaggio a una donna che ha attraversato un secolo di storia con grazia e tenacia. Da Terni a Roma, la sua vita è un esempio di resilienza e amore per la comunità : oggi, il cuore di piazza Bologna batte più forte che mai, festeggiando un secolo di vita straordinaria.

Piazza Bologna ha una nuova centenaria. Oggi, domenica 22 giugno, il quartiere si è unito ai festeggiamenti per le 100 candeline di Paola Cupella. Da Terni a piazza Bologna Nata a Terni, il 22 giugno del 1925, Paola Cupella ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, nella zona di piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Piazza Bologna in festa per i 100 anni di Paola Cupella

