Dal 12 al 19 luglio, Porto Sant’Elpidio si trasforma nel cuore pulsante del teatro per ragazzi con la 36ª edizione di "I Teatri del Mondo". Organizzato dall’associazione Lagrú, questo festival promuove storie coinvolgenti e laboratori creativi nella suggestiva cornice di Villa Baruchello. Un’occasione imperdibile per giovani spettatori e artisti di scoprire nuove frontiere del divertimento e dell’apprendimento, consolidando il ruolo centrale di questa manifestazione nel panorama culturale dedicato alle giovani generazioni.

Dal 12 al 19 Luglio andrà in scena la 36esima edizione del Festival I Teatri del Mondo, storico appuntamento col teatro per ragazzi a Porto Sant’Elpidio realizzato dall’associazione Lagrú. I laboratori, da sempre valore aggiunto dell’iniziativa, partiranno il 14 luglio e si svolgeranno nella location di Villa Baruchello, con il coinvolgimento anche di altre realtà locali attente al mondo dei bambini e dei ragazzi. Da ormai diverse edizioni il festival sarà itinerante, si estenderà in tutti i quartieri di Porto Sant’Elpidio e interesserà città limitrofe come Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano e Macerata, tra le altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pianeta teatro per ragazzi. Al via ’I teatri del mondo’

