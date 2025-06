Physint la nuova idea futuristica partorita dalla mente geniale di Hideo Kojima

Physint, la rivoluzionaria creazione di Hideo Kojima, promette di ridefinire il confine tra realtà e immaginazione. Con un mix avvincente di innovazione e storytelling d’avanguardia, il progetto si propone di offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente come mai prima d’ora. Questo non è semplicemente un gioco: è l’alba di un nuovo modo di vivere l’intrattenimento, pronto a catturare i sensi e l’immaginazione di tutti.

Il nome di Hideo Kojima è da sempre sinonimo di qualità, e qualcosa di nuovo sta prendendo forma nella sua testolina da regista mancato. Qualcosa di familiare, eppure mai visto prima. Si chiama Physint, ed è il prossimo grande progetto dello studio Kojima Productions. Ma chiamarlo solo "gioco" sarebbe riduttivo perché, secondo le parole dello stesso Kojima, Physint si prepara a diventare " una nuova forma di esperienza narrativa e visiva ", un'opera che cercherà di dissolvere il confine tra cinema e videogioco. Durante una recente intervista, Kojima ha ammesso ciò che molti fan sospettavano: Physint nasce come erede spirituale di Metal Gear Solid, il noto franchise che lo ha reso la leggenda che è.

