PFAS nell’acqua potabile | TFA oltre i limiti di legge in 1 fontanella su 4 secondo Altroconsumo

Un nuovo allarme scuote la qualità dell’acqua potabile in Italia: secondo un’indagine di Altroconsumo, una fontanella su quattro presenta livelli di TFA, un PFAS che preoccupa per la sua persistenza e potenziale rischio. La sicurezza dell’acqua che beviamo ogni giorno è una priorità, e resta fondamentale monitorare e agire per tutelare la nostra salute. È tempo di fare maggiore attenzione e chiedersi cosa ci troviamo a bere davvero.

Milano, 19 giugno 2025 – Nuovo allarme per la qualità dell'acqua potabile in Italia. Secondo un'indagine condotta da Altroconsumo, in 4 fontanelle pubbliche su 15 analizzate sono stati rilevati valori di TFA (acido trifluoroacetico) – un composto appartenente alla famiglia dei PFAS, noti anche come "inquinanti eterni" – superiori alla soglia di legge fissata a .

