Pezeshkian a proteste per raid Usa piazza urla ' vendetta'

In un'atmosfera tesa e carica di emozioni, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si unisce a una vibrante protesta contro i raid americani, sfilando tra la folla in Piazza Enghelab. I manifestanti, con grida di "Vendetta!", esprimono il loro risentimento e la volontà di difendere l’onore nazionale. Un momento che rivela le tensioni e le passioni che scuotono il cuore dell’Iran in questi giorni cruciali.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipa a una manifestazione contro i raid americani sull'Iran. Lo mostrano le immagini della tv di Stato iraniana. "Vendetta, vendetta!" gridano i manifestanti con i pugni alzati, mentre il presidente cerca di farsi strada tra la folla radunata in Piazza Enghelab (Rivoluzione), nel centro di Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pezeshkian a proteste per raid Usa, piazza urla 'vendetta'

In questa notizia si parla di: vendetta - pezeshkian - raid - piazza

Ucraina, qual è la vendetta di Putin per gli attacchi ucraini in Russia? Gli ultimi raid su Kiev, l'escalation nucleare e i limiti del missile Oreshnik - L’escalation tra Russia e Ucraina si fa sempre più intensa: gli ultimi raid su Kiev, Odessa e le tensioni crescenti con il missile Oreshnik portano il mondo sull’orlo di una crisi nucleare.

Pezeshkian a proteste per raid Usa, piazza urla 'vendetta'; Pezeshkian a proteste per raid Usa, piazza urla 'vendetta'; Pezeshkian a proteste per raid Usa, piazza urla 'vendetta'.

Pezeshkian a proteste per raid Usa, piazza urla 'vendetta' - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipa a una manifestazione contro i raid americani sull'Iran. Lo riporta ansa.it

Iran: Pezeshkian sfida Trump, siamo forti e non ci inchiniamo - Lo ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian nel suo discorso in Piazza Azadi a Teheran in occasione dell’anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979. Come scrive msn.com