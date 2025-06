Pesci Piccoli 2 la recensione della seconda stagione della serie dei The Jackal

Pesci Piccoli 2, la seconda stagione della serie dei The Jackal disponibile su Prime Video, conquista il pubblico con il suo umorismo brillante e coinvolgente. Con otto episodi di circa mezz’ora, questa commedia irresistibile, creata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, promette risate garantite e un ritmo serrato che tiene incollati gli spettatori. Scopriamola insieme e lasciamoci trascinare dal divertente mondo di Pesci Piccoli 2!

Pesci Piccoli 2, la seconda stagione della serie tv dei The Jackal, è disponibile su Prime Video. Classificata tra le prime posizioni dei titoli più visti sulla piattaforma, è composta da 8 episodi dalla durata di circa mezz'ora. La serie è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, anche co-sceneggiatori insieme a Alessandro Bosi e Mary Brugiati. Alla regia troviamo nuovamente Ebbasta e Grespan, affiancati da Danilo Carlani e Alessio Dogana. Nel cast di protagonisti compaiono nuovamente Fabio Balsamo, Ciro Priello, Aurora Leone, Martina Tinnirello e Gianluca Fru. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo secondo capitolo di Pesci Piccoli.

