Perugia Senza Filtro va in pausa | lunedì 23 giugno Mirko Romoli saluta gli ascoltatori di Primantenna FM

Preparati a vivere un’ultima emozionante puntata stagionale di “Senza Filtro” con Mirko Romoli, in onda lunedì 23 giugno su Primantenna FM. Un mix di musica, notizie e curiosità dal web per salutare l’estate insieme agli affezionati ascoltatori umbro. Non perdere questa occasione di congedo speciale, perché il finale sarà scritto con sorpresa e spirito di festa, lasciando il pubblico in attesa di una nuova stagione ricca di novità.

È in arrivo l’ultima puntata stagionale di “Senza Filtro”, il popolare contenitore pomeridiano in onda su Primantenna FM e condotto da Mirko Romoli. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 giugno, dalle 16:00 alle 18:00, per un’edizione ricca di musica, notizie e curiosità dal web, prima della pausa estiva. Il programma, ormai diventato un punto di riferimento per gli ascoltatori del pomeriggio umbro, si congeda con uno speciale finale di stagione all’insegna dell’intrattenimento e del buon umore. “ Poi tutti al mare! ” scherza Romoli nell’annuncio social che invita i fan a non perdersi l’episodio conclusivo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. “Senza Filtro” va in pausa: lunedì 23 giugno Mirko Romoli saluta gli ascoltatori di Primantenna FM

