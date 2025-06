Perugia l' ultimo saluto a Riccardo Tascini

Perugia si raccoglie con dolore nel commosso addio a Riccardo Tascini, il giovane sfortunato vittima di un tragico incidente. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profonda tristezza, mentre martedì 24 giugno alle 16, nella chiesa di San Barnaba, si terranno i funerali. Un saluto affettuoso e un ultimo abbraccio a Riccardo, il cui sorriso rimarrà vivo nei cuori di tutti.

Perugia abbraccia per l'ultima volta¬†Riccardo Tascini, il 13enne morto per annegamento in un bacino artificiale per irrigazione a Pieve Caina, frazione di Marsciano. I funerali sono fissati per marted√¨ 24 giugno alle 16 nella chiesa di San Barnaba, in Via Cortonese. Il corteo partir√† dalla casa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it