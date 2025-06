Perugia il piano per la partenza in Argentina Bacchin sarà valutato in ritiro da Cangelosi

Perugia si prepara a una settimana cruciale, con il piano per la partenza in Argentina che si fa sempre più concreto. A Pian di Massiano, l’obiettivo è inviare un segnale forte entro fine giugno, puntando su operazioni già avviate e ben ponderate. Vincenzo Cangelosi si appresta a guidare un gruppo scelto, pronto a lasciare alle spalle le incertezze e a consolidare una strategia che potrebbe segnare il futuro del club.

Sarà una settimana importante. A Pian di Massiano, per la fine del mese di giugno, l'intenzione è quella di dare un segnale. Niente passi azzardati per compiacere inultimente, ma operazioni già in piedi che verranno portare a termine. Perché nelle sede del Perugia calcio vanno compilate le liste per la partenza in Argentina. Vincenzo Cangelosi si porterà dietro un gruppo mirato, scremato dalle situazioni in bilico e completato da due-tre calciatori che vengono dalla Primavera. Il diesse Mauro Meluso vuole colmare le lacune e la fascia destra è quella più scoperta con la partenza di Mezzoni, Leo e anche Cisco che il Perugia ha deciso di lasciare andare.

