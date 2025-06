Perugia celebra il Corpus Domini processione in centro

Perugia si anima con la suggestiva processione del Corpus Domini, un momento di profonda fede e tradizione che trasforma il centro storico in un abbraccio di comunità. Mentre il sole cala all’orizzonte, la città si riscopre custode di antichi valori e nuove speranze, unendo spiritualità e memoria in un rito che rinnova l’anima collettiva. È un’occasione unica per riscoprire il senso di appartenenza e rinascita, che ci invita a riflettere sul nostro presente e futuro.

"Il giorno volge al tramonto, la folla sente il morso della fame, il luogo è deserto: con rapidi schizzi il Vangelo traccia un affresco, in cui non fatichiamo a collocare anche questa nostra stagione, così povera di memoria da esporsi sempre nuovamente alla tragedia della guerra. Il sole tramonta.

