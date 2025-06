Perseguitata dall’ex | Ritira la denuncia Preso dai carabinieri

Una storia drammatica di persecuzione e sofferenza, che mette in luce le sfide di chi cerca di uscire da una relazione tossica. Un uomo, non disposto ad accettare la fine del matrimonio, ha orchestrato una serie di comportamenti ossessivi e intimidatori. La sua richiesta di non coinvolgere le forze dell’ordine e i ripetuti blitz sotto casa sono solo l'inizio di un copione tristemente noto. La vicenda si conclude con un arresto, ma il dolore rimane vivo.

L’uomo che non si rassegna alla fine del matrimonio. I blitz sotto casa e le telefonate sempre più insistenti. La richiesta alla moglie di non coinvolgere le forze dell’ordine. Un copione che purtroppo si ripete sempre più spesso quando una donna decide di interrompere una relazione. Stavolta a recitare il ruolo dello stalker è stato un quarantacinquenne italiano, arrestato per atti persecutori dai carabinieri motociclisti del Radiomobile e portato a San Vittore su disposizione del pm di turno Giovanni Polizzi. L’ultima parte della storia va in scena alle 15.15 di venerdì, quando la signora Marta (nome di fantasia) chiama il 112 per segnalare che l’ormai ex marito (sono in fase di separazione) le sta impedendo di andar via in macchina dallo stabile in cui vive, in zona Insubria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perseguitata dall’ex: "Ritira la denuncia". Preso dai carabinieri

