Pergola resta la spada di Damocle | Massini? È un grande artista Ma il problema è la governance

Il futuro della Pergola resta una spada di Damocle, tra riconoscimenti artistici e sfide gestionali. Massini, patrimonio UNESCO, merita condizioni ideali per esprimere al massimo il suo talento, ma la governance attuale si fa carico di un compito complesso. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, mette in evidenza le tensioni e le responsabilità coinvolte, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni che preservino questa eccellenza teatrale italiana. L’intera comunità culturale attende risposte decisive per garantire un futuro luminoso.

"Massini è uno dei più grandi artisti, è un patrimonio dell’Unesco. Vorrei fosse messo nelle migliori condizioni per lavorare e temo che l’attuale governance della Pergola non sia in grado di farlo". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, interviene a gamba tesa sulla delicata questione del possibile declassamento del Teatro della Toscana (Pergola, Rifredi ed Era di Pontedera). Argomento spinoso che lo stesso titolare del Mic, nella sua giornata fiorentina di ieri, cerca di evitare in ogni modo. Poi incalzato dai cronisti non si sottrae. E a chi gli chiede se Massini è vittima del Pd (come sostenuto da alcuni esponenti locali di Fratelli d’Italia) replica di avere grande stima del drammaturgo, nominato come direttore artistico del Teatro della Toscana dalla sindaca Sara Funaro (senza, però, coinvolgerlo nella scelta). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergola, resta la spada di Damocle : "Massini? È un grande artista. Ma il problema è la governance"

In questa notizia si parla di: pergola - massini - governance - resta

Il ministro Giuli e la polemica sul teatro della Pergola: “Massini? È un grande artista, ma il problema è la governance” - In un'affascinante discussione che coinvolge arte, politica e governance, il ministro della Cultura Alessandro Giuli alimenta il dibattito sul futuro del Teatro della Pergola di Firenze.

Università di Perugia: Gammaitoni fuori dal ballottaggio per il Rettorato, ma resta figura chiave per la futura governance - In democrazia ogni voto conta, e il Prof. Gammaitoni, pur non entrando nel ballottaggio, rimane una figura chiave nella futura governance dell’Università di Perugia.

Pergola, resta la spada di Damocle : Massini? È un grande artista. Ma il problema è la governance.

Pergola, resta la spada di Damocle : "Massini? È un grande artista. Ma il problema è la governance" - E quella presentata è di altissimo valore che non giustifica in alcun modo la perd ... Segnala lanazione.it

Il ministro Giuli e la polemica sul teatro della Pergola: “Massini? È un grande artista, ma il problema è la governance” - Firenze, 21 giugno 2025 – "Se parleremo con la sindaca Sara Funaro del Teatro della Toscana? Da lanazione.it