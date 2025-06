Perde l' appiglio e poi precipita | il climber non ce l' ha fatta

Tragedia sulle Pale di San Martino, dove un esperto climber di 64 anni ha perso l’appiglio e precipitato per oltre 30 metri durante un’ascensione su Cima dei Lastei. Un volo fatale che ha lasciato sgomento tra gli appassionati di montagna e i soccorritori. La sua passione e coraggio erano noti in tutta la comunità, ma purtroppo questa volta il destino ha scritto una fine tragica.

Un volo di 30 metri mentre stava arrampicando da primo di cordata su Cima dei Lastei, nelle Pale di San Martino, poi l’impatto fatale con le rocce: è morto ieri, sabato 21 giugno, un climber 64enne, residente - come informa il soccorso alpino Trentino - a San Pietro in Gù (in provincia di Padova). 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Perde l'appiglio e poi precipita: il climber non ce l'ha fatta

In questa notizia si parla di: climber - perde - appiglio - precipita

A 14 anni sulla ferrata perde l’appiglio e precipita nel vuoto - Forte sangue freddo e un pizzico di fortuna hanno salvato la vita a un quattordicenne che, ieri al Parco delle Fucine di Casto, ha rischiato il peggio sulla ferrata.

Perde il controllo dell’auto e precipita in uno strapiombo: chi è il medico morto nel nuorese - Antonio De Serra, medico radiologo di 68 anni, è venuto a mancare in un incidente a Orune, Nuoro. Perde il controllo dell’auto che precipita in un burrone di oltre cento metri vicino a casa sua.

? Perde l'appiglio sulle Pale di San Martino e poi precipita nel vuoto; Perde l’appiglio e cade, soccorso un climber (Video); IL VIDEO. Tragedia sfiorata, climber di 24 anni perde l'appiglio e precipita per diversi metri sbattendo contro le rocce.

Climber perde l'appiglio e precipita per 200 metri sullo Sciliar: morto sul colpo - L'alpinista stava procedendo lungo la Burgstallkante, quando ha perso l'appiglio precipitando per 200 metri. Segnala ilgazzettino.it

Climber perde l'appiglio e si ferisce a una caviglia - Perde l'appiglio mentre si arrampica in parete, cade e si provoca un trauma alla caviglia. Scrive ansa.it