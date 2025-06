Percosse offese e umiliazioni in classe | i primi racconti dell’orrore dei bambini sul loro maestro alla primaria di Albairate

Le terribili testimonianze di bambini della scuola primaria di Albairate hanno scosso l’intera comunità. Durante un incidente probatorio, cinque piccoli studenti hanno descritto con coraggio le violenze e le umiliazioni subite dal loro insegnante, un uomo di 53 anni. Questi racconti drammatici svelano un lato oscuro dell’educazione che non deve più essere ignorato. È fondamentale fare luce su queste storie per proteggere i più vulnerabili e garantire un ambiente scolastico sicuro e rispettoso.

Albairate (Milano), 22 giugno 2025 - Sono stati ascoltati l’altro giorno, in incidente probatorio, cinque alunni di una primaria di Albairate. Il procedimento riguarda il loro insegnante, un uomo di 53 anni accusato di maltrattamenti verso i bambini. Il quadro emerso nelle denunce presentate al tribunale di Pavia è terribile: offese, minacce, percosse e umiliazioni. In alcune occasioni l’uomo sarebbe passato tra i banchi, durante le lezioni, sferrando calci alle gambe dei tavolini. Preso dalla rabbia, avrebbe spinto il banco contro gli alunni, facendo loro male. Altre volte avrebbe sferrato quadernate sulla testa dei bambini, li avrebbe presi a schiaffi sul volto o tirati per le orecchie per portarli al posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it