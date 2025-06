Perché Paola Egonu è stata ammonita contro la Cina? Il discusso cartellino giallo e la spiegazione social

Perché Paola Egonu è stata ammonita contro la Cina? Il discusso cartellino giallo ha scatenato polemiche tra tifosi e commentatori, soprattutto dopo la spiegazione social condivisa dalla stessa atleta. Durante la partita della Nations League di volley femminile, un episodio chiave ha acceso il dibattito: l’attacco di Egonu, seguito dalla murata di Dong, e la successiva caduta scomposta dell’opposto cinese. La MVP delle Olimpiadi di Parigi 2024 si è inginocchiata a...

Paola Egonu è stata ammonita durante la partita che l’Italia ha vinto contro la Cina nella Nations League di volley femminile. Sul 9-7 del terzo set in favore delle azzurre, l’opposto ha attaccato ed è stata murata da Dong. La schiacciatrice asiatica è ricaduta in maniera un po’ scomposta vicino alla rete ed è entrata nello spazio virtuale occupato dalla bomber della nostra Nazionale. La MVP delle Olimpiadi di Parigi 2024 si è inginocchiata a terra e si è poi rialzata. Una volta in piedi ha chiesto all’avversaria di andare da lei a rete per un chiarimento verbale, Dong ha accettato e ha congiunto le mani in segno di comprensione dopo aver ascoltato le parole dell’attaccante veneta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Paola Egonu è stata ammonita contro la Cina? Il discusso cartellino giallo e la spiegazione social

In questa notizia si parla di: stata - paola - egonu - ammonita

Paola Egonu per il terzo anno alla Numia Vero Volley Milano: "Pronte per raggiungere grandi obiettivi" - Paola Egonu continua la sua avventura con la Vero Volley Milano, pronto a brillare per il terzo anno consecutivo.

Lukaku è stato ammonito (e quindi espulso) perché per l’Italia il razzismo è acqua fresca; Perché Paola Egonu è stata ammonita contro la Cina? Il discusso cartellino giallo e la spiegazione social; Paola Egonu torna a casa: sedotta con un contratto faronico.

Paola Egonu/ Portabandiera del CIO a Tokyo 2020 tra polemiche e il sogno coronato - Paola Egonu è stata scelta dal CIO anche perché probabilmente si tratta di una delle atlete più titolate in assoluto di questa Olimpiade: la portabandiera olimpica nel corso della sua carriera ... Secondo ilsussidiario.net

È giusto che lo sfogo di Paola Egonu sia diventato virale? - La terza pallavolista più forte al mondo ha deciso di prendersi una pausa dalla nazionale italiana, anche a causa degli attacchi razzisti Paola ... Da elle.com