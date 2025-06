Perché ora gli occhi anche di Pechino sono puntati su Hormuz

Ora gli occhi di Pechino e delle potenze mondiali sono puntati su Hormuz, il crocevia strategico che controlla il flusso di energia più vitale del pianeta. Con appena 30 chilometri di mare che separano Bandar-e Abbas dalla penisola di Musandam, questa strettoia rappresenta un punto di svolta geopolitico cruciale: qui passa circa il 30% del petrolio mondiale e il 20% del GNL, rendendo ogni tensione un rischio globale. La posta in gioco è altissima.

Ora occhi puntati su Hormuz. Ci sono appena 30 chilometri di larghezza che separano Bandar-e Abbas dalla penisola di Musandam, l’exclave omanita nel territorio emiratino che segna il gomito geomorfologico che strozza il Golfo Persico. È uno dei chokepoint più sensibili del mondo, perché è da lì che passa circa il 30% del petrolio mondiale commercializzato via mare e il 20% del Gnl. Di questi 20 milioni di barili di petrolio che ogni giorno escono da Hormuz, 5,5 sono diretti in Cina — e tra questi più o meno un milione di barili che Pechino traffica tramite triangolazioni con l’Iran, eludendo le sanzioni statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net

