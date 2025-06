Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Che gusto c'è di Fabri Fibra e Tredici Pietro

Perché ci ritroviamo a canticchiare "Che gusto c'è" di Fabri Fibra e Tredici Pietro? Questa canzone, tra le più interessanti dell’estate, ha conquistato ascoltatori di ogni età con il suo ritmo coinvolgente e i testi penetranti. Da settimane, non riusciamo a toglierla dalla testa, e forse è proprio questa la sua magia: un remix perfetto tra talento e tendenza. Continua a leggere per scoprire cosa rende questa hit una delle più ascoltate della stagione.

Da qualche settimana una delle canzoni più interessanti uscite tra quelle dell'estate c'è Che gusto c'è, il singolo con cui Fabri Fibra, con la collaborazione di Tredici Pietro ha lanciato l'album Mentre Los Angeles brucia. Ecco perché non possiamo togliercelo dalla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: testa - gusto - fabri - fibra

Fabri Fibra in radio con Che gusto c’è feat Tredici Pietro - Fabri Fibra torna in radio con "Che Gusto C’è" featuring Tredici Pietro, il primo estratto dal suo nuovo album "Mentre Los Angeles Brucia", in uscita il 20 giugno.

Fabri Fibra, esce il singolo estratto “Che gusto c’è” in collaborazione con Tredici Pietro - Fabri Fibra torna con il nuovo singolo "Che gusto c’è", in collaborazione con Tredici Pietro, disponibile dal 23 maggio.

Radio Studio90Italia - Solo Musica Italiana. Fabri Fibra · Che Gusto C'è (feat. Tredici Pietro). Si intitola “CHE GUSTO C’E’”, il nuovo singolo di FABRI FIBRA feat. TREDICI PIETRO, primo estratto dal nuovo album in uscita il prossimo 20 giugno: “MENTRE LOS Vai su Facebook

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro; ‘Che gusto c’è’, il ritorno di Fabri Fibra: “Questi rapper me li mangio”. Il nuovo singolo con Tredici Pietro; Quando il rap incontra la realtà: Fabri Fibra torna con Tredici Pietro in “Che gusto c’è”.

Fabri Fibra, tracklist e feat di “Mentre Los Angeles brucia”: il ritorno del re con un nuovo album - Fuori il nuovo album di Fabri Fibra: scopri la tracklist delle 17 canzoni di "Mentre Los Angeles brucia", tutti i featuring e il significato del disco che animerà il tour 2025. Lo riporta tag24.it

Fabri Fibra - Mentre Los Angeles brucia - Tra influencer e boomer Oggi il Führer farebbe lo youtuber “ Caos ” (2022) era stato una sorpresa, dopo una serie di album meno brillanti. Riporta ondarock.it