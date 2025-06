Perché non ci sono radiazioni significative dopo i raid Usa? I dubbi sullo spostamento di materiale e le scarse quantità di uranio nei siti

Dopo gli attacchi statunitensi sui siti nucleari iraniani, molti si chiedono come sia possibile che l'agenzia Onu per il nucleare non abbia rilevato aumenti significativi di radiazioni. La risposta risiede nelle modalitĂ di spostamento del materiale e nelle scarse quantitĂ di uranio presenti nei siti colpiti. Ma cosa significa tutto questo per la sicurezza globale? Scopriamolo insieme.

L'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha confermato che il principale impianto nucleare di Natanz in Iran è stato colpito nei raid aerei israeliani. «Monitoriamo il livello di radiazioni», ha aggiunto il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Gr

