Perché Landini ha la strada spianata

Perché, se il Pd perde, una volta per tutte, la sua vocazione di guida, le conseguenze saranno profonde e di lungo termine. Landini, con la sua visione chiara e il suo appeal crescente, sembra essere la strada più spianata per un cambiamento reale nel panorama politico italiano. La sfida non è più solo una questione di numeri, ma di rinnovamento autentico e di capacità di rappresentare le istanze di una società in continua evoluzione.

Era tutto previsto. Una sconfitta, quella del referendum sul Jobs Act e sulla cittadinanza, che ha danneggiato moltissimo il Partito democratico e la sua segreteria e per nulla il resto del “campo largo” (ma non larghissimo). Perché, se il Pd perde, una volta per tutte, la sua vocazione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perché Landini ha la strada spianata

In questa notizia si parla di: landini - spianata - strada - segreteria

Perché Landini ha la strada spianata - Perché, se il Pd perde, una volta per tutte, la sua vocazione di guida riformista e progressista, Landini si trova ormai con la strada spianata.

Calciomercato Juve, i bianconeri hanno strada “spianata” per questo top player! C’è da convincere il club d’appartenenza che spara un prezzo altissimo: la posizione bianconera - Il calciomercato della Juventus è in fermento, con i bianconeri in corsa per accaparrarsi un top player.

Perché Landini ha la strada spianata; Via Paoli, maxi spianata: il nuovo supermercato aprirà all’inizio del 2024; Perché Landini ha la strada spianata.

Perché Landini ha la strada spianata - Una sconfitta, quella del referendum sul Jobs Act e sulla cittadinanza, che ha danneggiato moltissimo il Partito democratico e la sua segreteria e per nulla il resto del “campo lar ... Segnala today.it

Maurizio Landini: “Dimettermi? Non ci penso proprio. Da oggi parte il sindacato di strada” - Il segretario della Cgil rilancia dopo il flop al referendum: “Abbiamo riportato il lavoro al centro. Da repubblica.it