Perché il cacciatore della città ha scelto los angeles in predator 2

il pubblico incollato allo schermo. In questo contesto urbano, il cacciatore della città ha scelto Los Angeles come palcoscenico, trasformando il classico scontro tra uomo e alieno in una lotta più intensa e avvincente. Ma perché questa scelta? Scopriamo insieme le ragioni dietro questa decisione strategica, che ha dato nuova vita a un franchise amatissimo.

Il franchise di Predator si distingue per le sue ambientazioni intense e per i personaggi iconici che hanno segnato la storia del cinema d'azione e fantascientifico. Tra i vari capitoli, il sequel del 1990, Predator 2, rappresenta una svolta significativa, spostando l'azione dalla giungla alla metropoli di Los Angeles. Questa pellicola ha introdotto nuovi elementi narrativi e un approfondimento sulla cultura dei cacciatori alieni, mantenendo vivo l'interesse nonostante il passare degli anni. predator 2: la svolta della serie e il contesto temporale. ambientazione e tempo nel film. Predator 2 si svolge nel 1997, in un Los Angeles sconvolto da una calda ondata di caldo estivo.

