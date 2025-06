Perché i temporali estivi in montagna stanno diventando sempre più frequenti | lo studio

I temporali estivi in montagna stanno assumendo un ritmo più frenetico e imprevedibile, mettendo a dura prova gli ecosistemi e le comunità locali. Un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Università di Padova e di Losanna rivela che, se le temperature medie continueranno a salire, anche di appena 1°C, i temporali diventeranno più intensi e distruttivi. Ma quali sono le possibili conseguenze di questo cambiamento climatico? Continua a leggere per scoprirlo.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Università di Losanna hanno previsto come cambieranno i temporali estivi estremi nella regione alpina se le temperature medie continueranno ad aumentare: "Anche solo l'aumento di 1°C gli renderà più intensi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alpi con due gradi in più? I temporali estivi raddoppiano: la ricerca Unipd - Alpi con temperature di due gradi in più: un aumento che rischia di intensificare i temporali estivi, raddoppiando l'impatto delle precipitazioni estremi.

