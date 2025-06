Perché Francis Kaufmann ha ucciso Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda | la rabbia per i progetti falliti e il peso di cui liberarsi

Perché Francis Kaufmann ha commesso un gesto così estremo? La sua rabbia, alimentata da sogni infranti e progetti falliti, ha preso il sopravvento. Il peso di un passato difficile e le speranze ormai svanite lo hanno spinto a un punto di non ritorno. Una spirale di delusione e frustrazione che ha portato a un tragico epilogo, lasciando un'impronta indelebile nel suo percorso di vita e nella memoria di chi lo ha conosciuto.

Una rabbia covata e cresciuta. Il sogno di diventare regista infranto, le tasche vuote, nonostante i finanziamenti del ministero della Cultura per il film mai uscito. E gli altri progetti non.

Soldi pubblici al killer Francis Kaufmann, la rabbia di Giuli dopo lo scoop di Open: «Truffe e parassiti sui fondi per il cinema, ora si cambia» - Le rivelazioni di Open hanno scatenato un vero terremoto nel mondo del cinema e della cultura, puntando i riflettori sui fondi pubblici finiti nelle tasche di chi, come Francis Kaufmann, avrebbe potuto usarli in modo discutibile.

«Siamo devastati. » Questa è la frase che meglio riassume il senso di sgomento che accompagna il nome di Francis Kaufmann, oggi sulle prime pagine per essere sospettato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della loro bambina Andromeda. Eppu Vai su Facebook

