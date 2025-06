Perché Corinne Clery ha diffidato Serena Grandi | C’entra mio figlio sono molto delusa

Corinne Clery, celebre attrice francese, ha condiviso il suo dolore e le tensioni con il pubblico nel programma "Storie di Donne al Bivio". La sua storia di conflitto e delusione con il figlio Alexandre Wayaffe rivela un lato inedito del suo percorso personale, segnato da violenze e incomprensioni. La diffida a Serena Grandi aggiunge un ulteriore capitolo a questa complessa vicenda familiare, lasciando molti con il fiato sospeso. Dopo aver ...

L'attrice Corinne Clery ha raccontato a Monica Setta ospite a Storie Di Donne Al Bivio il drammatico rapporto con il suo unico figlio, Alexandre Wayaffe, con cui non parla da otto anni. L'attrice ha spiegato di aver subito da lui violenze verbali e perfino schiaffi, e che la situazione è peggiorata da quando gli ha donato la nuda proprietà del casale in cui vive dato che ora lui vorrebbe venderlo e lei rimarrebbe senza casa. Dopo aver specificato di non aver mai pensato di interrompere la gravidanza (nonostante all'epoca era sola e giovanissima), Corinne Clery ha detto che il figlio è diventato sempre più intollerante e rancoroso, nonostante lei gli avesse donato tutto ciò che possedeva.