Per una donna non è elegante parlare di soldi Purtroppo questo si chiama patriarcato Così parlò l’estetista cinica al secolo Cristina Fogazzi Siete d' accordo?

In un mondo dove le parole spesso riflettono vecchi stereotipi, Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica, sfida il patriarcato e invita le donne a parlare di soldi senza timore. La sua affermazione tagliente e diretta ha fatto discutere, portando alla luce tematiche di empowerment e libertà finanziaria femminile. È ora di riflettere: quanto ancora i pregiudizi influenzano il nostro modo di vivere e parlare di successo?

«Per una donna non è elegante parlare di soldi. Purtroppo questo si chiama patriarcato». Così parlò "l'estetista cinica", al secolo Cristina Fogazzi, influencer e titolare di un noto marchio di cosmetici, lasciando intuire di aver messo da parte un'indichiarabile fortuna. Ma perché il patriarcato impedirebbe a noi donne di vantare la ricchezza? Cristina non lo spiega. Ma il termine "eleganza", da lei adoperato, sembra alludere a una questione di opportunità: una donna esplicitamente facoltosa non sarebbe ben vista.

