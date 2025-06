Per un pugno di dolls | cosa ci azzeccano le bambole Labubu con le banche cinesi

una vera e propria forma di comunicazione tra banca e cliente, capace di trasformare un semplice gesto in un'esperienza memorabile. In questo contesto, le bambole Labubu rappresentano un esempio originale e affascinante di come anche i benefit più insoliti possano contribuire a rafforzare il rapporto di fiducia e fedeltà tra banca e consumatore.

Una volta c’erano le posate, oggi ci sono le bambole Labubu. In Cina aprire un conto in banca porta sempre con sé un omaggio per i clienti, con gli istituti di credito alla ricerca di nuovi benefit da elargire per attirare nuovi correntisti. Questo modello promozionale, radicato tanto nella cultura quanto nella pratica commerciale, è una prassi consolidata nel panorama bancario cinese. Più che una semplice strategia di marketing, si tratta di un’espressione tangibile del rapporto cliente-istituzione: pratico, diretto, e profondamente relazionale. Con una base di consumatori sofisticata e un sistema bancario altamente competitivo, le istituzioni finanziarie cinesi, dalle grandi banche statali ai piccoli istituti locali, hanno coltivato negli anni un modello di fidelizzazione basato su omaggi tangibili, spesso connotati da utilità quotidiana e valore simbolico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Per un pugno di dolls: cosa ci azzeccano le bambole Labubu con le banche cinesi

