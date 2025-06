Per i biancorossi decisivo l’attacco con 2 fuori campo

Per i biancorossi decisivo l’attacco con due fuori campo, una rimonta emozionante che ha infiammato il pubblico dello stadio Simone Scarpelli. Il Bsc Big Mat torna alla vittoria con un finale di 7-6, dimostrando carattere e determinazione contro un avversario duro come l’Hotsand Macerata. Con questa prestazione, i biancorossi consolidano la loro posizione in corsa per i playoff, pronti a scrivere altre pagine di successo.

BASEBALL Il Bsc Big Mat torna alla vittoria, con una super prestazione (7-6 il finale) ai danni dell'Hotsand Macerata, un nove che lotta con Bologna e Nettuno per il terzo posto in regular season. Dieci le valide dei biancorossi (privi anche Giordani) compresi tre fuoricampo e un doppio. I ragazzi di Enrico Vecchi, di fronte al pubblico amico dello stadio Simone Scarpelli, sono riusciti a rimontare, in un solo colpo un ritardo per 6-1, prima di trovare la zampata vincente. Un solo homer di Brandon McIlwain porta avanti il Big Mat al primo attacco, ma i marchigiani ribaltano il risultato con un big inning da 4 punti al 2°, grazie a due doppi, di Leonora e di Splendiani (che ha spinto a casa due punti), a due basi e alle volate di sacrificio di Oldano e Noguera.

