Per Darwin Nunez è duello tra il Napoli e il Milan di Allegri Corsera

Per Darwin Nunez si apre un nuovo capitolo all'insegna della sfida tra il Napoli e il Milan di Allegri, un duello che promette scintille e ricca di aspettative. Dopo una stagione difficile al Liverpool, il talento uruguaiano è pronto a riscrivere il suo destino in Italia, portando con sé tutto il peso delle aspettative e la voglia di riscatto. Arriviamo così al grande nome attorno a quale si costruisce questa affascinante sfida calcistica.

Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo. La giornalista ricorda che l’attaccante uruguaiano è reduce da una stagione non brillante al Liverpool che lo aveva pagato a peso d’oro (complessivi cento milioni) e il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Scrive il Corriere della Sera: Darwin Nunez. Arriviamo così al grande nome attorno a quale si concentrano gli interessi dei partenopei e dei rossoneri: tre anni fa il Liverpool investì 75 milioni più 25 di bonus per strappare al Benfica la punta che nell’ultima stagione ha faticato a trovare spazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Darwin Nunez è duello tra il Napoli e il Milan di Allegri (Corsera)

