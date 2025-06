Per chi ama le spy stories condite con il melodramma famigliare

Se sei appassionato di spy stories avvolte in un velo di melodramma famigliare, "Doppio Gioco" di Andrea Molaioli è la serie che fa per te. Un thriller intenso con un cast stellare, tra cui Alessandra Mastronardi e Max Tortora, disponibile su Canale 5 e Mediaset Infinity. Preparati a scoprire i segreti nascosti dietro le maschere della famiglia e della fiducia, perché in questo gioco niente è come sembra...

D OPPIO GIOCO Genere: thriller Regia: Andrea Molaioli. Con Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati, Ettore Napoli, Domenico Diele, Kyshan Wilson. Su Canale 5, disponibile su Mediaset Infinity Mastronardi in “Doppio gioco”: mi sono divertità in un ruolo diverso X Leggi anche › Superpoteri e romanticismo. Su Mediaset Alessandra Mastronardi è la star della fiction “Doppio gioco” Daria Gilardi (Alessandra Mastronardi) è una giovane e abile giocatrice di poker dal passato travagliato e caratterizzato dalla morte dei genitori quando era ancora ragazzina. Frequenta gli ambienti romani del gioco d’azzardo e ha la capacità di “leggere” le persone attraverso le carte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per chi ama le spy stories condite con il melodramma famigliare

In questa notizia si parla di: stories - condite - melodramma - famigliare

Si racconta in "Stories of Surrender" a Cannes, sarà su Apple TV+ il 30 maggio - Bono Vox, il celebre frontman degli U2, torna alla ribalta con il documentario

Doppio gioco: la recensione di Aldo Grasso della serie tv.

Melodramma familiare adrenalinico e ribelle - Eppure, è evidente che il cuore della pellicola diretta da Adan Smith sia proprio da ricercare all'interno di quel nucleo famigliare ... Da ilgiornale.it

Stories, "Gabriele Muccino - Lessico Famigliare". VIDEO - È Gabriele Muccino, il protagonista della nuova puntata di “Stories” (LO SPECIALE), il ... Come scrive tg24.sky.it