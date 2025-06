Pentagono Cina e armi nucelari | chi vince e chi perde con l' attacco Usa in Iran

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran scuote gli assetti mondiali, aprendo scenari incerti e nuovi alleanze. Chi emerge come vincitore in questa partita di potere? Neocon, Israele e la Cina sembrano rafforzarsi, mentre Europa, Maga e falchi anticinesi si trovano in difficoltà. Questa fase segna un’opportunità di riassetto globale, con implicazioni che potrebbero cambiare il volto della geopolitica internazionale. Scopriamo insieme cosa ci attende nel nuovo equilibrio mondiale.

L'attacco Usa all’Iran apre scenari inediti: tra vincitori (neocon, Israele, Cina) e sconfitti (Maga, falchi anticinesi, ed Europa) si ridisegnano gli equilibri mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pentagono, Cina e armi nucelari: chi vince (e chi perde) con l'attacco Usa in Iran

Usa, Operazione “Martello di mezzanotte” contro l’Iran. Il Pentagono: “Devastato il programma nucleare, è il più grande attacco Usa”. Condanna di Cina e Russia. Francia: “Non abbiamo partecipato” - L'alba del 22 giugno segna una svolta storica nel delicato equilibrio geopolitico: l'operazione martello di mezzanotte degli Stati Uniti contro l'Iran, un attacco senza precedenti che ha colpito il cuore del programma nucleare iraniano, scuote le fondamenta della regione.

"Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan": lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano” L’articolo completo su Repubblic Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Aggiornamento del 22 Giugno delle ore 16:18; Iran, Pentagono: missione mirata, «non cerchiamo la guerra». Teheran: danni, ma sviluppo nucleare proseguirà; Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, JD Vance: «Non siamo in guerra con Teheran ma con il suo nucleare». Russia e Cina condannano i raid.

Attacco Usa all'Iran, capo del Pentagono: "Devastato programma nucleare, ora Trump vuole la pace" - I raid della notte scorsa erano per "compromettere" e "distruggere" le capacità nucleari dell'Iran. Da msn.com

Come è avvenuto 'Midnight hammer', l'attacco Usa in Iran - 2 sono stati utilizzati negli attacchi' rivela il capo di stato maggiore Usa, il generale Dan Caine presente stanotte nella situ ... ansa.it scrive