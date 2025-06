Pellegrini note di speranza Frigeri in bici fino a Roma col paralimpico Devicenzi

Due uomini con percorsi diversi ma uniti dalla stessa fede e speranza si preparano a vivere un’avventura straordinaria: un pellegrinaggio in bicicletta da Modena a Roma, simbolo di resilienza e spiritualità. Luca Frigeri e Andrea Devicenzi ci insegneranno che il vero viaggio si compie nel cuore, superando ogni ostacolo con determinazione. Un cammino che ispira e riaccende la fede, portando con sé un messaggio di speranza per tutti.

Partirà domani dal Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello il pellegrinaggio "Connessione Spirituale per il Giubileo 2025", che vedrà il cantautore Luca Frigeri e l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi attraversare l’Italia in bicicletta, da Modena a Roma, lungo un itinerario che li vedrà valicare l’Appennino e seguire le orme di San Francesco fino alla città eterna, dove arriveranno sabato 28. Due uomini con percorsi completamente diversi che, uniti dalla fede, con l’Anno Santo, hanno deciso di lanciare un messaggio di umanità e speranza. Il loro pellegrinaggio, che ispirerà anche un docufilm, vedrà i due viaggiatori fermarsi, tappa dopo tappa, per dialogare con le comunità locali, giovani, famiglie e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pellegrini, note di speranza. Frigeri in bici fino a Roma col paralimpico Devicenzi

In questa notizia si parla di: frigeri - roma - paralimpico - devicenzi

