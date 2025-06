Pedone travolto a Pisa | grave in ospedale

Un grave incidente scuote Pisa: un pedone di 79 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in piazza Giusti a San Giusto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre i soccorritori hanno immediatamente trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale di Cisanello. La città si stringe intorno alla famiglia del pensionato, affidandosi alle autorità per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

PISA – È finito in ospedale in codice rosso un pedone di 79 anni. È stato investito, per una dinamica sotto la lente delle forze dell’ordine, in piazza Giusti a San Giusto, nel comune di Pisa. Sul posto l’ambulanza infermieristica che ha trasportato l’uomo in gravi condizioni all’ ospedale pisano di Cisanello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

