pedemontana lo schianto muore a 60 anni bosi campione di ruzzolone

Il mondo del ruzzolone piange la perdita di Giuliano Bosi, campione e simbolo di passione, che all’età di 60 anni ha lasciato questa vita troppo presto. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze tragiche, ha gettato un’ombra di dolore e incredulità su amici e colleghi, pronti a sfidarsi sulle piste di Acquasparta. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport unico e coinvolgente.

Il mondo del ruzzolone è in lutto per la morte di Giuliano Bosi del gruppo sportivo lanciatori Rovinella di Montecreto. I suoi colleghi, ieri mattina, lo attendevano per disputare la prima fase del Campionato italiano a squadre sulle piste di Acquasparta di Terni. Alle ripetute chiamate al suo cellulare ha risposto una voce sconosciuta, era quella di un carabiniere che ha dato la notizia che non avrebbero mai voluto sentire. È scesa una cappa di gelo, di incredulità, in quell'ambiente speciale del ruzzolone, nel quale l'antagonismo si trasforma in modo spontaneo in amicizia, collaborazione, solidarietà.