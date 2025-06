Pecco Bagnaia la grande delusione per il podio mancato al Mugello | Ennesima gara a guardare

Pecco Bagnaia, grande protagonista e simbolo di determinazione nel mondo del motociclismo, si è trovato di fronte a una delusione amara al Mugello. Dopo aver dominato le ultime tre edizioni, il pilota chivassese ha concluso al quarto posto, un risultato che fa male a livello emotivo e sportivo. La sua voglia di vittoria resta intatta, ma questa gara ci ricorda quanto lo sport possa essere imprevedibile e avventuroso.

Pecco Bagnaia è decisamente deluso. Oggi, domenica 22 giugno, il chivassese ha chiuso soltanto al quarto posto il Gran Premio d'Italia sul mitico tracciato del Mugello, dove aveva vinto le ultime 3 edizioni dal 2022 al 2024. Bagnaia non era soddisfatto già al termine della Sprint del sabato.

