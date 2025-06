Peccioli trattore in fiamme | intervengono i Vigili del Fuoco

Un episodio improvviso e potenzialmente devastante ha coinvolto il piccolo comune di Peccioli: alle prime luci di domenica, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute per domare un vasto incendio che aveva completamente avvolto un trattore in via La Fila. La pronta azione dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza il mezzo e l'area circostante. Un esempio di come la prontezza possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle 9:23 di domenica 22 giugno in via La Fila nel Comune di Peccioli, a causa dell'incendio di un mezzo agricolo. Il personale intervenuto ha estinto le fiamme che avevano interessato completamente un trattore e messo in sicurezza i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Peccioli, trattore in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

