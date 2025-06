Pd scoppia il caso-Pasquali | È un candidato ineleggibile

quelli che guardano avanti con determinazione e entusiasmo, pronti a sfidare ogni ostacolo e a consolidare il nostro successo. La strada verso il futuro è tracciata, e la nostra forza sta nella capacità di unire e mobilitare le persone. Casa Democratica si conferma protagonista: il cambiamento è ormai inarrestabile e il meglio deve ancora venire.

Al giro di boa del percorso congressuale dem, Casa Democratica prosegue la sua rimonta e raggiunge il 40 per cento. "Quello che sembrava un congresso già scritto – sottolinea il coordinatore della mozione Stefano Lisci – si dimostra, invece, un congresso assolutamente contendibile: vinciamo in molte realtà, come Spoleto, Terni e Castello, ci affermiamo positivamente in altre e la tendenza è in continua crescita". "Quello che ci rende maggiormente soddisfatti – aggiunge – è aver portato con le nostre idee e con la nostra presenza un contributo, in termini di valori e visione, importante nel percorso congressuale". 🔗 Leggi su Lanazione.it