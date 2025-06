Pd in Sicilia Barbagallo riconfermato segretario ma è guerra interna | una parte dei dem diserta il congresso

Il congresso del Pd in Sicilia, nonostante le tensioni e le divisioni, ha visto la riconferma di Anthony Barbagallo come segretario, ma le voci di dissenso e le assenze di alcuni esponenti dem evidenziano una frattura ancora aperta. La scena politica siciliana si trova ora di fronte a una sfida cruciale: unire le parti divise per rilanciare il partito e affrontare con coesione le future sfide.

Il Pd siciliano celebra il congresso ma parte del partito si arrocca sull'Aventino. Non accenna a placarsi la polemica scoppiata nei mesi scorsi all'interno dei dem siciliani. Nonostante i dissidi interni e la presentazione di ricorsi, il congresso è andato avanti e sabato 21 giugno Anthony Barbagallo è stato riconfermato segretario del partito. Una riconferma che ha però riacceso i conflitti: era d'altronde proprio sull'elezione del segretario che si consumava lo scontro tra le varie componenti. E il conflitto siculo adesso promette un riverbero nazionale: la spaccatura si sta infatti consumando tra rappresentanti delle aree Schlein e Bonaccini.

