Pd frizzi e lazzi contro Schlein | spunta la foto col gesto dell’ombrellino dei 5 imbucati nel corteo di Conte

In un turbinio di frizzi, lazzi e gesti simbolici, le immagini catturano l’essenza di un corteo che si trasforma in un palcoscenico politico. Tra selfie, sorrisi e polemiche, la scena riflette le tensioni e le strategie di una sinistra divisa tra passione e provocazione. E mentre i social esplodono di commenti, il vero volto di questa manifestazione rimane criptico, lasciando aperto il dibattito su chi rappresenta davvero il pacifismo.

“Cheeese, anzi, peaceeee.”. Sorridere, prego, c’è un selfie da mettere sui social che Elly vedrà in tempo reale, senza mettere “like” e fingendo di non aver visto, perché era impegnata, troppo impegnata per scorrere Instagram. Sandro Ruotolo, che al Pd deve la poltrona nell’Europarlamento, è quello più sorridente, con i suoi baffoni comunisti, in quella foto dell’ombrellino arcobaleno scattata ieri nel corteo dei “pacifinti” di sinistra, capeggiati da Conte, Bonelli e Fratoianni, dal quale si è ben guardata dal partecipare Elly Schlein, che ieri “fischiettava” a un evento in Olanda. Cinque “piccoli indiani”, c ome in un film di Agatha Christie, che si sono fatti ritrarre nel “gesto dell’ombrellino” con un chiaro messaggio alla Schlein: tiè, noi siamo qui, e tu? “Dovunque si manifesta per la pace c’è la mia gente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pd, frizzi e lazzi contro Schlein: spunta la foto col “gesto dell’ombrellino” dei 5 imbucati nel corteo di Conte

