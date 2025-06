Pazzo Fluminense | va in vantaggio si fa rimontare e poi batte l' Ulsan 4-2 Ora è primo

Una notte di emozioni al MetLife Stadium: il Pazzo Fluminense, sotto gli occhi di Roberto Baggio, passa in vantaggio, subisce la rimonta dell’ULSAN e poi si scatena nella ripresa, vincendo 4-2. Un match ricco di colpi di scena che tiene tutti con il fiato sospeso. Ora, per approdare agli ottavi, basta non perdere contro il Mamelodi: un passo deciso verso i sogni più grandi.

Succede di tutto al MetLife Stadium sotto gli occhi di Roberto Baggio: i brasiliani passano in vantaggio, subiscono l'1-2 dei coreani e poi rimontano nella ripresa. Ora per gli ottavi basterà non perdere col Mamelodi.

