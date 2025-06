Payback sanitario l’Azienda sanitaria Umbria 2 condannata a pagare la casa farmaceutica

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha segnato una svolta significativa nel contenzioso tra l’ASL Umbria 2 e Novartis Farma, affrontando il delicato tema del payback sanitario e delle responsabilità nell’applicazione dei prezzi farmaceutici. Questo caso evidenzia quanto sia cruciale un equilibrio trasparente tra aziende farmaceutiche e sistema sanitario pubblico, sottolineando come le decisioni giudiziarie possano influenzare le future politiche di gestione delle risorse. La questione rimane aperta: quali implicazioni avrà questa condanna per il settore?

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta nel lungo e articolato contenzioso tra l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 della Regione Umbria e Novartis Farma, relativamente alla fornitura di farmaci e alla corretta applicazione dei meccanismi di determinazione del prezzo, con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Payback sanitario, l’Azienda sanitaria Umbria 2 condannata a pagare la casa farmaceutica

In questa notizia si parla di: umbria - azienda - sanitaria - payback

Servizi online, attiva da oggi la web app dell'Azienda sanitaria provinciale - Da oggi è disponibile "ASPConTe" - Servizi Territoriali, la nuova web app dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Servizi online, attiva da oggi la web app dell'Azienda sanitaria provinciale - Da oggi, l'Azienda Sanitaria Provinciale lancia "ASPConTe" - Servizi Territoriali, la nuova web app rivolta ai cittadini.

L’opposizione insorge contro la Regione Umbria: scintille sul caso payback dei dispositivi medici In Umbria si accende nuovamente lo scontro politico sul tema del payback dei dispositivi medici, una questione che da mesi agita le acque della sanità regionale Vai su Facebook

Payback sanitario, l’Azienda sanitaria Umbria 2 condannata a pagare la casa farmaceutica; Clamoroso/2. Intesa con le Regioni, via libera del Mef sul payback. La sanità dell'Umbria così è in attivo e, a questo punto, perché i 184 milioni di tasse?; Nota dell'Avvocatura della Regione Umbria. Payback dispositivi, che cos'è e perché non c'entra con il disavanzo e la manovra.

Umbria. Payback dispositivi medici; Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità) alla Tesei: “Sanità pubblica non può gravare su aziende private” - I Solisti e l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera (Agrigento) hanno partecipato all’Expo con “La Suite dei Templi per Osaka 2025”. Da meridiananotizie.it

Sanità: payback dispositivi medici non utilizzabile sul 2024 - Il payback sui dispositivi medici è un meccanismo di politica sanitaria che, in caso di superamento di un ... Riporta iltamtam.it