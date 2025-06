Pavia indagato per corruzione il coordinatore provinciale di Forza Italia Lui nega | Non ho ricevuto nulla

In un contesto politico già turbolento, la notizia dell’indagine a carico di Antonello Galiani, coordinatore provinciale di Forza Italia a Pavia, scuote l’ambiente. Indagato per corruzione, Galiani si difende affermando di non aver ancora ricevuto alcun avviso di garanzia. La sua reazione lascia aperti numerosi interrogativi su un caso che potrebbe avere ripercussioni importanti. La situazione si sviluppa mentre le indagini continuano a sorvegliare i possibili risvolti di questa vicenda.

Antonello Galiani, 48 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia, è indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato di corruzione. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese. Galiani, tramite il suo legale, ha negato di aver ricevuto fino ad ora avvisi di garanzia. “Mi sembra surreale che la stampa venga a conoscenza di qualcosa che mi riguarda prima che ne sia informato io”, ha dichiarato il politico di Forza Italia. L’indagine è legata ad alcune perquisizioni effettuate nei giorni scorsi in tre Comuni del Pavese (Magherno, Vistarino e Gerenzago) e riguardanti alcuni appalti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pavia, “indagato per corruzione il coordinatore provinciale di Forza Italia”. Lui nega: “Non ho ricevuto nulla”

